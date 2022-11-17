Пентагон признал неспособность Киева выбить российские войска

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В зимнее время боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст некое окно для урегулирования ситуации. Таким мнением в среду, 16 ноября, поделился председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что эта ситуация должна разрешиться политически. Представитель Пентагона в ходе пресс-конференции по итогам встречи контактной группы помощи Украине выразил надежду на начало переговоров зимой.

Помимо этого, Милли подчеркнул, что украинским силам не удастся выбить российские войска.

— Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно, — приводит его слова РИА Новости.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации ВС РФ.

Политолог Сергей Марков в интервью «Вечерней Москве» высказал мнение, что такие заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.