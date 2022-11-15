Политолог Маркелов: Подписание мирного договора между РФ и Украиной возможно не раньше весны 2023 года

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Подписание мирного договора между Россией и Украиной возможно не раньше весны 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

По его словам, страны будут долго навязывать друг другу свою позицию и искать пути, благодаря которым можно прийти к компромиссу. Однако сейчас появился реальный шанс начать обсуждения для урегулирования конфликта.

— На данный момент мы наблюдаем динамический процесс. Подготовка соглашения находится на этапе, когда все спекулируют вокруг факта каких-либо возможных договоренностей. Баланс качнулся в сторону хоть каких-то шансов на мирное соглашение. Но следующим шагом идет вторая спекуляция о содержании этого документа, — считает Маркелов.

Политолог подчеркнул, что стороны не готовы уступать друг другу. Однако подпиcание мирного договора возможно, но не раньше весны следующего года:

— Пока формально мы допускаем возможность выйти на переговоры, то однозначно, что ни одна из сторон не уверена, что существует точное содержание документа, которое подойдет Украине и России. Зеленский говорит, что он готов прекратить военный конфликт, но на его условиях. А у России есть свои требования. Это следующий этап давления друг на друга. Безусловно, когда-то мирный договор будет подписан. Но это случится не раньше весны 2023 года.

Зеленский уже сделал шаг, что заявил о готовности к переговорам, отметил эксперт.

— Пока Украина и Россия только заявляют о своей готовности договариваться. Зеленский сдвинул эту точку. Но о содержании документа говорить еще очень рано. Важно поэтапно и аккуратно отработать каждый его пункт, а также подтекст требований друг к другу. Нас еще ждет много заявлений различного рода на эту тему, — заявил собеседник «ВМ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время прекратить боевые действия. Однако, по его словам, Киев не пойдет на подписание договора «Минск-3». Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны, его формула состоит из десяти шагов.

По словам украинского президента, для урегулирования ситуации на Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность. Более того, Зеленский потребовал освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия на территории Украины.

Официальный представитель Кремля, комментируя данное заявление, отметил, что слова президента Украины подтверждают позицию Киева о нежелании переговоров с Москвой.