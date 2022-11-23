Байден поручил Госдепу выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю США выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 23 ноября.

— (Байден — прим. «ВМ») предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение на общую сумму до 400 миллионов долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине, — говорится в сообщении.

Какие именно вооружения Штаты направят Украине, в Белом доме не уточнили, передает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Так, со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», пойдет ли Украина на переговоры с Россией без поддержки США. По его мнению, такое может произойти, при этом украинское государство постарается подать их как свою победу.