Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Байден поручил Госдепу выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден поручил Госдепу выделить 400 миллионов долларов на военную поддержку Украины
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю США выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Белого дома в среду, 23 ноября.

— (Байден — прим. «ВМ») предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение на общую сумму до 400 миллионов долларов оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине, — говорится в сообщении.

Какие именно вооружения Штаты направят Украине, в Белом доме не уточнили, передает ТАСС.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Так, со стороны стран НАТО исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», пойдет ли Украина на переговоры с Россией без поддержки США. По его мнению, такое может произойти, при этом украинское государство постарается подать их как свою победу.

Украина США Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения