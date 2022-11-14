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«30 лет вкладывали в Украину»: почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
«30 лет вкладывали в Украину»: почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева
Фото: depositphotos

Страны НАТО на протяжении долгих лет занимались поддержкой Украины с одной-единственной целью — настроить ее против России. Какими средствами альянс подталкивал Украину к конфликту с РФ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

— На протяжении 30 лет они вкладывали средства в Украину, проводили военные учения, раскручивали президента страны Владимира Зеленского, подталкивали к действиям, чтобы Украина сейчас стала полем противостояния НАТО и России, — пояснил Светов.

Именно со стороны стран НАТО, как отметил собеседник «ВМ», исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых:

  • переподготовка вооруженных сил;
  • финансовая подушка;
  • поставка вооружения.

По словам политолога, на Украину возлагается большая надежда в конфликте с Россией.

— Украина невероятно затратный проект НАТО, главная цель которого заключается в ослаблении России. Этой цели Украина может достигнуть только с поддержкой альянса, — подчеркнул Светов.

9 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины. Однако конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал. Кому принадлежат антиукраинские «голоса» в НАТО, «ВМ» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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