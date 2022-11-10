«Раскол в НАТО?»: названы члены альянса с антиукраинской позицией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе «есть некоторые голоса, которые имеют отличное мнение» по вопросам поддержки Украины. Однако конкретных членов альянса, выступающих против военной помощи Киеву, он не назвал. Антиукраинские «голоса» в НАТО, скорее всего, принадлежат Турции и Венгрии. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что НАТО находится почти под полным контролем Соединенных Штатов. Ведь все ключевые посты в организации занимают американцы. Однако одна страна-«отщепенец» все же есть.

— В военном плане самостоятельную роль пытается играть Турция, — считает Журавлев. — Напомню, пронатовских генералов господин Эрдоган развешивал на фонарях (после попытки военного переворота, учиненного ими в 2016 году — прим. «ВМ»). Так что в НАТО Турция находится, скорее, по формальному признаку.

При этом называть происходящее в альянсе «расколом» не стоит. Так как остальные члены военного блока с альтернативной позицией не имеют серьезного политического веса.

— Турция и Венгрия, скорее всего, против поддержки Украины. Возможно, еще какие-то малые страны. Но это все политические игры, потому что в НАТО все решают не они, а американцы, — заключил политолог.

На этой неделе в турецком издании Cumhuriyet вышла статья, в которой шла речь о «трещине в Североатлантическом альянсе». По мнению автора материала, на потенциальный раскол в НАТО указывает готовность украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Россией.

6 ноября администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призвала украинские власти показать открытость к диалогу с российской стороной. Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» объяснил, зачем это Штатам.