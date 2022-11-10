Cumhuriyet: Готовность Зеленского к диалогу с Путиным показала раскол в НАТО

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Готовность украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Россией показала трещину в Североатлантическом альянсе (НАТО). Такое мнение в статье для турецкого портала Cumhuriyet выразил обозреватель Барыш Достер.

— Зеленский заявил, что открыт для переговоров с (президентом РФ Владимиром — прим. «ВМ») Путиным. Это событие дает представление о положении ВСУ и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе, — написал журналист.

Он добавил, что Соединенные Штаты утратили былое влияние в мире, а европейские государства все еще держат друг с другом дистанцию и пытаются спастись на фоне возникшего кризиса.

В качестве примера автор статьи привел Берлин, который продолжает поддерживать контакт с Москвой и Пекином несмотря на возражения Вашингтона.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.