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Приметы и советы

Кулеба признал тайные поставки оружия Украине третьими странами

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба признал тайные поставки оружия Украине третьими странами
Фото: flickr/worldeconomicforum

Страны, которые публично отказались от поставок вооружения Украине, тем не менее передают Киеву оружие через разных посредников. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит, ― заявил он в интервью французскому изданию Le Parisien.

Артиллерия, которую поставляют Соединенные Штаты и их союзники на Украину, быстро повреждается и ломается, что становится проблемой для Пентагона. Об этом 25 ноября пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и на Украине.

Неисправное оружие последние несколько месяцев отправляется на ремонт в Польшу, что стало приоритетом для европейского командования Пентагона.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Необходимые средства будут выделены со складов Пентагона.

Украина Оружие зарубежные страны Дмитрий Кулеба
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