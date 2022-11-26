Поставляемая на Украину артиллерия из США стала чаще ломаться

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Артиллерия, которую поставляют США и их союзники на Украину быстро повреждается и ломается, а это становится проблемой для Пентагона. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и на Украине.

Неисправное оружие последние несколько месяцев отправляются на ремонт в Польшу, что стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Однако Украина желает, чтобы подобный объект был расположен ближе. Это позволит быстрее возвращать оружие военным.

По данным издания, примерно треть западных гаубиц находится в неприемлемом для использования состоянии, в частности из-за активного применения.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной поддержки Украины от правительства Соединенных Штатов будет включать в себя боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Необходимые средства будут выделены со складов Пентагона.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, остановка поддержки от США приведет президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию. По его словам, это связано с отсутствием веских причин начать договариваться с Россией.