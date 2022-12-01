Столтенберг: Задача НАТО — не допустить выход военных действий за пределы Украины

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Основная задача НАТО — не допустить выход боевых действий за пределы Украины. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО — не сторона конфликта. Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя, — заявил он.

Именно ради помощи Украине и недопущения военных действий за ее пределами альянс постоянно посылает четкие сигналы в Кремль о готовности поддерживать Киев, передает слова Столтенберга ТАСС.

До этого издание Global Times сообщило, что европейские члены Североатлантического альянса сократят поставки вооружений Украине из-за экономического истощения. В материале отмечается, что страны Евросоюза сильно пострадали от украинского кризиса.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», действительно ли Запад снизит уровень поддержки Украины. По его мнению, Евросоюз продолжит говорить о поддержке Киева, несмотря на наличие проблем в собственной экономике.