«Будут вычищать склады»: когда Европа сократит финансовую помощь и поставки оружия Украине

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Европейские члены НАТО сократят поставки вооружений Украине из-за экономического истощения, сообщает китайское издание Global Times. В материале отмечается, что страны ЕС сильно пострадали от украинского кризиса: цены на электроэнергию и инфляция в регионе растут, а общественная поддержка Украины падает. О том, действительно ли Запад снизит уровень поддержки Украины, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Маркелов.

По его мнению, ЕС продолжит говорить о поддержке Украины, несмотря на наличие проблем в собственной экономике. Однако реальная поддержка будет неуклонно снижаться и окончательно прекратится после соответствующего политического решения.

— В пропагандистской части этой кампании ничего не упадет: говорить будут. В этом плане никаких разговоров о снижении поддержки ждать не стоит ждать. Другое дело, что в нашем мире слова имеют право отличаться от дел. Если поддержка будет снижаться — а это все не бездонно, никакая страна ни к каким боевым действиям не готовилась, что бы там политики ни говорили, — мы имеем следующее расхождение: говорить продолжат, а давать будут что получится, — считает политолог.

Как отметил специалист, реальная поддержка Украины будет гораздо меньше по отношению к словам. В качестве примера можно привести обещанное Украине членство в НАТО: в альянсе говорили о готовности принять ее в свой состав, но только спустя время, подчеркнул эксперт.

Выбирая вооружение для поставок на Украину, Евросоюз отдает предпочтение далеко не самым лучшим образцам, уверен Маркелов.

— Им вроде как очень важно поддерживать Украину на уровне всех видов вооружений, которые есть. Но по факту будут поставлять то, что имеется на складах, вычищать склады со старой техникой (в основном российского же производства). При этом НАТО опасается давать дальнобойное вооружение, которое может стрелять дальше, чем на 80 километров. Точно будет тренд, что тяжелое хорошее наступательное вооружение поставлять перестанут — только индивидуальное снаряжение. Республиканцы в США и альтернативные партии в Евросоюзе выступают за то, чтобы усилить контроль за оружием с января 2023 года. Потому что оно постоянно всплывает в других странах, — рассказал политолог.

По словам собеседника «ВМ», будет и снижение финансовой поддержки. В следующем году Евросоюз пообещал выделить Украине гораздо меньше средств, чем та запрашивала.

Для окончательного снижения поддержки Украины необходимо политическое решение, уверен политолог.

— Любая поддержка будет иметь смысл. Думаю, полностью поддержка прекратится, когда политики сядут и договорятся. Все поставки оружия — следствие договоренностей политиков между собой. Как только начнутся какие-то подвижки и Зеленского начнут заставлять делать все посекундно, как посчитают его партнеры в НАТО, когда его сумасшедшие идеи будут «говориться» не чаще раза в месяц, все изменится. Сейчас он то Крым грозит отобрать, то предлагает дипломатические решения вопроса. Дальше нужно из риторики убрать слово «Крым», — заключил Маркелов.