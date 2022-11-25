«Настоятельная просьба»: зачем Зеленский заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не против рассмотреть варианты, которые предусматривают «присоединение Крыма к Украине невоенным путем». Для чего Зеленский делает подобные заявления, действительно ли он готов к деэскалации конфликта, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, подобные слова Зеленского могут быть следствием рекомендаций западных политиков.

— Думаю, это реакция на настоятельные просьбы американских партнеров хотя бы продемонстрировать готовность к мирным переговорам и каким-то подвижкам в этом отношении. Зеленский произнес эти слова, но он при этом заявил, что к нему не нужно обращаться с предложениями, что Крым войдет в состав России. Речь не идет о переговорах — все время ультиматум, — отметил политолог.

Зеленский с самого начала специальной военной операции (СВО) ставит ультиматум, что переговоры с Россией возможны только в случае «возвращения всех территорий и вывода войск», напомнил Светов. В частности, об этом же Зеленский говорил во время недавнего саммита G20. Суть этих заявлений сводится к тому, что «Россия должна капитулировать». В случае с Крымом риторика аналогичная.

Специалист обратил внимание, что гипотетически Украина может надеяться на оставление Крыма Россией, однако обстоятельства говорят не в пользу такого сценария.

— Если Украина представляет себе ситуацию внутри России так, что наши войска могут уйти из Крыма, они, конечно, могут так думать. Просто стоит взглянуть на проект бюджета России на 2023 год, где резко увеличены расходы на оборону и содержание правоохранительных органов. Россия готовится к противостоянию в 2023 году, в том числе на военном уровне. Нам ведь не надо бегать по всему миру, побираться и требовать, чтобы прислали танки и снаряды. Украине надо просить, искать. Но они себя считают той стороной, которая может выдвигать ультиматумы, — рассказал Светов.

По словам собеседника «ВМ», некоторые люди (в том числе лидеры мнений) предлагают повторно провести референдумы в Донбассе, Крыму и других территориях. Однако, если согласиться с ними, в будущем может встать речь о референдумах в Чечне или на других территориях. При этом тема принадлежности всех этих регионов закрыта, уверен эксперт.

По мнению политолога, предложения Запада о переговорах между Россией и Украиной призваны затянуть конфликт.

— Американский генерал Милли первым задал тон, что победить сейчас не может ни та, ни другая сторона, поэтому им надо остановиться, зафиксировать линию перемирия, и, возможно, будут переговоры. Но откуда следует вывод, что Украина и Россия находятся в равных условиях? По итогам девяти месяцев СВО четыре региона Украины вошли в состав России. Одной из целей была защита Донецкой и Луганской республик — они теперь часть России. То, что сейчас мы остановились на линии соприкосновения, не значит, что мы признали равенство сил. Там у военных свои взгляды и намерения. Но нас пытаются убедить, что мы слабые и Украина все равно сильнее. Порошенко совершенно откровенно в диалоге с нашими пранкерами сказал, что были четыре с половиной великолепных года, когда действовали Минские соглашения, а Украина перевооружалась и обучалась. Сейчас призывы американцев говорят ровно о таких же намерениях, — заключил Светов.