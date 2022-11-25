«Я только за»: FT сообщила о желании Зеленского присоединить Крым к Украине невоенным путем

Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что не против рассмотреть варианты, которые предусматривают присоединение Крыма к Украине невоенным путем. Об этом в пятницу, 25 ноября, пишет американская газета Financial Times.

— Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время, — приводит его слова издание.

Зеленский также подчеркнул, что, по его мнению, Москва не готова к переговорам для урегулирования конфликта, так как наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.

При этом президент Украины заявил, что любые переговоры только заморозят конфликт.

До этого Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения. Более того, политик призвал лишить РФ права вето на решения Совбеза. По его словам, данные меры «восстановят справедливость внутри структуры ООН».

Кроме того, Зеленский пригласил экспертов ООН приехать на объекты критически важной инфраструктуры в стране для оценки их состояния.

Обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая написала, что западные страны все меньше и меньше готовы выражать поддержку режиму президента Украины из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи. Автор также указала, что украинский лидер и его окружение используют переданные западными странами деньги в личных целях.