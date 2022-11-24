Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал лишить РФ права голоса

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 ноября, призвал лишить Российскую Федерацию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения.

— Государство-террорист (таковым Украина считает Россию — прим. «ВМ») не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора, это тупик, — заявил он, выступая по видеосвязи на срочном заседании СБ ООН по Украине.

Также украинский лидер призвал лишить РФ права вето на решения Совбеза. По его словам, данные меры «восстановят справедливость внутри структуры ООН».

Кроме того, Зеленский предложил принять резолюцию об «осуждении любых форм энергетического террора», передает ТАСС.

В этом же выступлении Зеленский пригласил экспертов ООН приехать на объекты критически важной инфраструктуры в стране для оценки их состояния.

На всей территории Украины 23 ноября была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.