Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Шесть городов Украины частично остались без света

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Шесть городов Украины частично остались без света
Фото: Unsplash

Украинские города Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения, на всей территории страны объявлена воздушная тревога, сообщает украинское агентство УНИАН в среду, 23 ноября.

— Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев, Запорожье — частично без света, — говорится в сообщении агентства.

В материале также отмечается, что областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично лишился электроснабжения.

О воздушной тревоге, объявленной на территории Украины, сообщали местные СМИ. Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

17 ноября также стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

Украина Электроэнергия Взрывы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения