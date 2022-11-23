СМИ: Шесть городов Украины частично остались без света

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Украинские города Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения, на всей территории страны объявлена воздушная тревога, сообщает украинское агентство УНИАН в среду, 23 ноября.

— Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев, Запорожье — частично без света, — говорится в сообщении агентства.

В материале также отмечается, что областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично лишился электроснабжения.

О воздушной тревоге, объявленной на территории Украины, сообщали местные СМИ. Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

17 ноября также стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.