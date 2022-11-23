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СМИ: В нескольких районах Киева прогремели взрывы

Евгений Белоусов

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СМИ: В нескольких районах Киева прогремели взрывы
Фото: shutterstock

Взрывы прозвучали в Киеве, а в отдельных частях города пропали вода и электричество. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает издание «Страна».

По его данным, у некоторых жителей на левом берегу украинской столицы пропали водоснабжение и начались перебои с подачей электроэнергии.

Мэр города Виталий Кличко также подтвердил взрывы в украинской столице. По его словам, был поражен «инфраструктурный объект». Кроме того, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, передает РИА Новости.

17 ноября также стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечалось, что аналогичный режим действовал также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

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