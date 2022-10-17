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Приметы и советы

В Киеве сообщили о взрывах в центре города

Елена Самойлова
В мире
В Киеве сообщили о взрывах в центре города
Фото: Минобороны РФ

В Киеве сообщили о взрывах в центральном районе города. Об этом стало известно в понедельник, 17 октября.

Утром в ряде украинских СМИ появилась информация о взрыве в Киеве. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что все произошло в одном из центральных районов.

— Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы, — написал он.

Позднее Кличко заявил о втором взрыве в том же районе. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что «Киев атаковали дроны-камикадзе». Местные жители также сообщили о появлении дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» и сильном пожаре, передает ТАСС.

До этого власти Киевской области сообщили об объявленной воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим действует также в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

14 октября официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины.

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