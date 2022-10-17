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В Киевской области объявлена воздушная тревога

Егор Провоторов
В мире
В Киевской области объявлена воздушная тревога
Фото: Unsplash

Воздушная тревога была объявлена утром в понедельник, 17 октября, в Киевской области. Об этом сообщили местные власти.

По информации украинских журналистов, аналогичный режим также действует в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях восточноевропейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в украинском городе Николаев произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов. При этом руководитель подконтрольной Киеву областной администрации Николаева Виталий Ким сообщил, что пожар уже был локализован.

В минувшую субботу, 15 октября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы и видны столбы дыма. Чиновник добавил, что в Запорожье также слышна работа систем ПВО, а в нескольких района города наблюдается сильный пожар.

По всей территории Украины 13 октября объявили воздушную тревогу. Уточняется, что официально о ней предупредили власти Киева, а также в Полтавской, Ровенской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

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