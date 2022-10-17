Украинская пресса рассказала о пожаре на складе в Николаеве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В украинском городе Николаев произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает агентство УНИАН.

— Сообщают, что в Николаеве горит склад ГСМ, — говорится в сообщении журналистов в Telegram-канале.

При этом руководитель подконтрольной Киеву областной администрации Николаева Виталий Ким сообщил, что пожар уже был локализован, пишет газета «Известия».

В минувшую субботу, 15 октября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны взрывы и видны столбы дыма. Чиновник добавил, что в Запорожье также слышна работа систем ПВО, а в нескольких района города наблюдается «сильный пожар».

По всей территории Украины 13 октября объявили воздушную тревогу. Уточняется, что официально о ней предупредили власти Киева, а также в Полтавской, Ровенской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.