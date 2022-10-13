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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом в четверг, 13 октября, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что официально о воздушной тревоге предупредили власти Киева, а также в Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской и Сумской областях, передает РИА Новости.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, а также нет света и воды.

До этого воздушную тревогу объявили в центральных и южных регионах Украины. Также 12 октября новые взрывы прогремели в Киеве.

В свою очередь президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.