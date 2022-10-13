Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Фото: Unsplash

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом в четверг, 13 октября, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что официально о воздушной тревоге предупредили власти Киева, а также в Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской и Сумской областях, передает РИА Новости.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, а также нет света и воды.

До этого воздушную тревогу объявили в центральных и южных регионах Украины. Также 12 октября новые взрывы прогремели в Киеве.

В свою очередь президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

По словам главы государства, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

Украина ПВО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте