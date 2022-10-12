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Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины

Анастасия Колоскова
В мире
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Фото: Unsplash

Воздушную тревогу объявили в центральных и южных регионах Украины. Об этом в среду, 12 октября, сообщают местные СМИ.

Воздушная тревога объявлена в центральных и южных областях. Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской и Полтавской областей, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что 12 октября новые взрывы прогремели в Киеве.

Накануне мощные взрывы прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

В свою очередь президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

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