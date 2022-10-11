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Мощные взрывы прогремели в Ровно и Кривом Роге

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мощные взрывы прогремели в Ровно и Кривом Роге
Фото: shutterstock

В украинских городах Ровно и Кривой Рог прогремели мощные взрывы. Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

Новость дополняется.

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