Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Появились кадры очевидцев с места взрывов в центре Киева

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Появились кадры очевидцев с места взрывов в центре Киева
Фото: Telegram / Москва 24

Очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где в понедельник, 10 октября, прогремели несколько взрывов. Видео разместил Telegram-канал «Москва 24».

По данным МВД Украины, один из снарядов упал на Владимирской улице, где находится офис СБУ. Это место расположено в 2,5 километра от офиса президента страны Владимира Зеленского на Банковой улице, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / Москва 24

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева.

В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесли удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска также нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Взрывы Видео Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте