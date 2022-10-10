Появились кадры очевидцев с места взрывов в центре Киева

Фото: Telegram / Москва 24

Очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где в понедельник, 10 октября, прогремели несколько взрывов. Видео разместил Telegram-канал «Москва 24».

По данным МВД Украины, один из снарядов упал на Владимирской улице, где находится офис СБУ. Это место расположено в 2,5 километра от офиса президента страны Владимира Зеленского на Банковой улице, передает РИА Новости.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Москва 24

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева.

В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесли удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска также нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.