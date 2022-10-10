Рогов сообщил об ударах по объектам боевиков в подконтрольном Украине Запорожье

Фото: Минобороны РФ

В подконтрольном Украине городе Запорожье нанесли удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Начиная с 1:45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество, — отметил он.

Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры, которые украинские военные и иностранные наемники используют в качестве военной базы и места хранения оружия с боеприпасами, написал Рогов в своем Telegram-канале.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.