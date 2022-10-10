Несколько взрывов прогремело в центре Киева

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В центре Киева прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник, 10 октября.

Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после этого в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева, передает РИА Новости.

2 сентября в Новой Каховке Херсонской области объявили воздушную тревогу, сработала система ПВО. Вооруженные силы Украины вели обстрел нескольких населенных пунктов Херсонщины. Были разрушены школы, социальная инфраструктура и повреждены жилые дома.

До этого в Херсоне прогремели семь взрывов. Предположительно, сработала российская система ПВО. Также в Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, прогремело 10 взрывов.

Недавно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти региона осведомлены о планах Киева.