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Украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, — сказал он.

Рогов добавил, что власти Запорожской области осведомлены о планах Киева. По его словам, союзные силы уже успешно отбили несколько попыток прорыва. Планируемые наступления также будут пресечены, передает РИА Новости.

До этого Владимир Рогов сообщил, что Киев разрабатывает несколько сценариев нападения на Запорожскую область, один из них предусматривает форсирование Днепра. Он также отметил, что ВСУ в последнее время часто обстреливают левый берег Днепра.

24 сентября член главного совета администрации Запорожской области рассказал, что в регионе российские военные ликвидировали группу диверсантов на внедорожниках. По его словам, диверсионная группа пыталась прорваться через линию боевого соприкосновения в районе Полог.