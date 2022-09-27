Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Запорожской области сообщили о возможных планах Киева по наступлению

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожской области сообщили о возможных планах Киева по наступлению
Фото: shutterstock

Украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС, — сказал он.

Рогов добавил, что власти Запорожской области осведомлены о планах Киева. По его словам, союзные силы уже успешно отбили несколько попыток прорыва. Планируемые наступления также будут пресечены, передает РИА Новости.

До этого Владимир Рогов сообщил, что Киев разрабатывает несколько сценариев нападения на Запорожскую область, один из них предусматривает форсирование Днепра. Он также отметил, что ВСУ в последнее время часто обстреливают левый берег Днепра.

24 сентября член главного совета администрации Запорожской области рассказал, что в регионе российские военные ликвидировали группу диверсантов на внедорожниках. По его словам, диверсионная группа пыталась прорваться через линию боевого соприкосновения в районе Полог.

Украина Спецоперации Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте