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Группу диверсантов на внедорожниках ликвидировали в Запорожской области

Лейла Алиева
Общество
Группу диверсантов на внедорожниках ликвидировали в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

В Запорожской области российские военные ликвидировали группу диверсантов на внедорожниках. Об этом рассказал в эфире «Соловьев Live» член главного совета обладминистрации Владимир Рогов в субботу, 24 сентября.

По его словам, диверсионная группа пыталась прорваться через линию боевого соприкосновения в районе Полог. Рогов сообщил, что инцидент произошел 23 сентября.

— (Диверсанты — прим. «ВМ») были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры, — сказал он.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов выразил уверенность в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить по всей области адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

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