ВГА Новой Каховки сообщила о 10 взрывах в городе

Фото: Минобороны РФ

В городе Новая Каховка Херсонской области работает система противовоздушной обороны (ПВО), в городе прогремело 10 взрывов. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) населенного пункта в четверг, 29 сентября.

— В 16:00 (по московскому времени — прим. «ВМ») в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов, — говорится в сообщении в Telegram-канале ВГА.

Ночью этого же дня в небе над Херсоном прогремели шесть взрывов. Отмечается, что следов от ракет систем ПВО не было замечено, но были слышны звуки взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.

В это же время украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке. Прогремели восемь взрывов, сработала система ПВО.

Недавно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти региона осведомлены о планах Киева.