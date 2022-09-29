В Херсоне прогремела серия из шести взрывов

Фото: Минобороны РФ

Шесть взрывов прогремели в небе над Херсоном в четверг, 29 сентября. Предположительно, работала российская система противовоздушной обороны.

Отмечается, что в небе не видны следы от ракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов. Информации о пострадавших пока не поступало.

Также украинские военные нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Прогремели восемь взрывов, работает ПВО, сообщила администрация района, передает РИА Новости.

28 сентября восемь взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области.

Недавно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти региона осведомлены о планах Киева.