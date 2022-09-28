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Восемь взрывов прогремели в Мелитополе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Восемь взрывов прогремели в Мелитополе
Фото: Pixabay

Восемь взрывов прогремели в украинском городе Мелитополь и его пригороде. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— В Мелитополе громко! В городе и ближайшем пригороде были слышны 8 громких взрывов в южном направлении, — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего Рогов пообещал рассказать позднее.

Недавно Рогов сообщил, что украинское руководство может организовать попытку наступления войск в районе Энергодара и его пригородных населенных пунктах. По его словам, власти Запорожской области осведомлены о планах Киева.

До этого он заявил, что Киев разрабатывает несколько сценариев нападения на Запорожскую область, один из них предусматривает форсирование Днепра. Он также отметил, что ВСУ в последнее время часто обстреливают левый берег Днепра.

24 сентября член главного совета администрации Запорожской области рассказал, что в регионе российские военные ликвидировали группу диверсантов на внедорожниках.

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