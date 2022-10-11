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Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще в ряде областей Украины

Анастасия Колоскова
В мире
Воздушная тревога объявлена в Киеве и еще в ряде областей Украины
Фото: depositphotos

Утором во вторник, 11 октября, в столице Украины и еще ряде областей страны объявлена воздушная тревога.

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