Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Фото: shutterstock

В областном центре Запорожья, который временно находится под контролем Украины, прогремело как минимум 16 взрывов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 11 октября.

— Начиная с 6:03 на протяжении 40 минут в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум 16 взрывов. Воздушная тревога заработала после третьего из них, — отметил он.

На территории сработала система ПВО. В настоящее время в нескольких районах города наблюдается сильный пожар и столпы дыма, также есть перебои с электричеством, написал Рогов в своем Telegram-канале.

Недавно в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.