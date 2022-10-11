Военный эксперт заявил, что массированный удар по Украине — это только начало

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Удар российской армии высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Таким образом Россия дает понять, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

— Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где расположено военное и политическое руководство Украины, целы. Повреждены некоторые электростанции. Но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки. Поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация способности России наносить такие массированные ракетные удары. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты, — заявил он.

Сивков отметил, что у российских войск достаточно ракет, чтобы и дальше наносить удары такой же интенсивности по объектам на Украине, сообщает РИА Новости.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах столицы Украины.