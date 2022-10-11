Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Винницкой областях

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В Одесской и Винницкой областях Украины слышны взрывы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили украинские СМИ.

— Сообщают о взрывах в Одесской области. Идут сообщения о взрывах в Виннице, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого сообщалось, что утром 11 октября в столице Украины и еще ряде областей страны сработала воздушная тревога. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах.

Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в областном центре Запорожья, который временно находится под контролем Украины, прогремело как минимум 16 взрывов.

Удар российской армии высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Таким образом Россия дает понять, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.