Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине

Фото: president.gov.ua

По всей Украине работает воздушная тревога. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в понедельник, 10 октября.

— Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными, — приводит его слова РИА Новости.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где прогремели несколько взрывов. Кроме того, стало известно о взрывах в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Днепре.

В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.