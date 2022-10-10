Движение поездов по одной из веток метро Киева остановили для укрытия от взрывов

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Движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для укрытий из-за взрывов в городе. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

— Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной ветке приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел «Театральная» — «Золотые ворота», — приводит сообщение РИА Новости.

Очевидцы поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.

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До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где прогремели несколько взрывов.

Также стало известно о взрывах в Житомирской, Львовской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Днепре.