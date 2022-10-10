Мощные взрывы прогремели во Львове и в Днепре

Сюжет:Ситуация в Донбассе
В Житомирской, Львовской, Тернопольской и Киевской областях прогремели взрывы. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.
Также о взрывах сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, возможны повторные взрывы, поэтому жителям следует находиться в укрытиях.
В Сети появились кадры последствий взрыва в Днепре.
Кроме того, в Киевской области работает ПВО, пишет РИА Новости.
До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре города прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.
Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны и в других районах Киева. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы, где прогремели несколько взрывов.
В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесли удары по объектам, которые используются киевскими боевиками и иностранными наемниками для хранения боеприпасов.