Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в понедельник, 10 октября.

На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы. Так, Киевом были совершены три теракта на Курской АЭС, Украина пыталась подорвать «Турецкий поток».

— Киев поставил себя на одну доску с террористическими формированиями, самыми одиозными группировками, — пояснил президент.

Путин также добавил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими, передает РИА Новости.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы. В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро