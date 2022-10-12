Новые взрывы прогремели в Киеве

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В Киеве снова прогремели взрывы. Об этом стало известно в среду, 12 октября.

Местные СМИ сообщают о новых ударах по Киеву, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

В этот же день в столице Украины объявили воздушную тревогу.

10 октября стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

В свою очередь президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

Кроме того, мощные взрывы 11 октября прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины.