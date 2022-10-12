Воздушную тревогу объявили в Киеве

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До этого стало известно, что из-за ударов по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. В настоящее время на месте инцидента работают соответствующие службы. Также энергетики проведут оценку ущерба и восстановят поврежденное оборудование, когда это будет безопасно.

Кроме того, мощные взрывы 11 октября прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины.

Утром в этот же день в столице Украины и еще ряде областей страны сработала воздушная тревога. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах.

Первые взрывы прогремели 10 октября в центре Киева прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым.