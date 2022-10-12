Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили в Киеве

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Фото: Pixabay

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом в среду, 12 октября, сообщили местные власти.

— В Киеве объявлена воздушная тревога, — приводит сообщение РИА Новости.

До этого СМИ на Украине сообщали о взрывах в Николаевской области. В некоторых областях страны также объявили воздушную тревогу.

До этого стало известно, что из-за ударов по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. В настоящее время на месте инцидента работают соответствующие службы. Также энергетики проведут оценку ущерба и восстановят поврежденное оборудование, когда это будет безопасно.

Кроме того, мощные взрывы 11 октября прогремели в украинских городах Ровно и Кривой Рог. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Винницкой областях Украины.

Утром в этот же день в столице Украины и еще ряде областей страны сработала воздушная тревога. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах.

Первые взрывы прогремели 10 октября в центре Киева прогремели несколько взрывов. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым.

Украина ПВО Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте