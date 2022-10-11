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Оборудования ТЭС в Винницкой области Украины повреждены из-за ударов

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Оборудования ТЭС в Винницкой области Украины повреждены из-за ударов
Фото: Artemka / Public Domain

В связи с ударами на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждены электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 11 октября.

— Утром совершили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено электрооборудование станции. К счастью, жертв нет. В настоящее время на объекте по охране находится остро необходимый персонал, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работают соответствующие службы. Также энергетики проведут оценку ущерба и восстановят поврежденное оборудование, когда это будет безопасно, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

Кроме того, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в областном центре Запорожья, который временно находится под контролем Украины, прогремело как минимум 16 взрывов.

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