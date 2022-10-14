Российская авиация нанесла удары по объектам системы военного управления Украины

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация поразила объекты военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях Украины. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики, — заявил он.

Кроме того, ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады украинской армии. Также удар был нанесен российской авиацией и по формированиям иностранных наемников.

Всего потери ВСУ составили более 170 военнослужащих и боевиков, передает слова генерал-лейтенанта Telegram-канал «Минобороны России».

До этого стало известно, что обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских войск. Союзные войска также активно продвигаются в сторону Терны. В городе в настоящее время малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под руководством нового командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина специальная военная операция на Украине завершится удачно.