Фото: Минобороны РФ

Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем российских войск. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

— Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово под полным контролем союзных войск, — заявил он.

По словам Мирошника, союзные войска также активно продвигаются в сторону Терны. В самом городе сейчас малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания, энергоснабжением. Связи в районе практически нет, написал представитель ЛНР в своем Telegram-канале.

До этого Мирошник сообщил, что вдоль границы ЛНР сконцентрировано до 40 тысяч военных ВСУ.

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под руководством нового командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина специальная военная операция на Украине завершится удачно.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.