Генерал Суровикин назначен командующим объединенной группировкой в зоне СВО

Фото: Администрация президента РФ

Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, — цитирует Конашенкова ТАСС.

До этого Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о сокращении украинских обстрелов по местным населенным пунктам после референдума.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.