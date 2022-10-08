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Генерал Суровикин назначен командующим объединенной группировкой в зоне СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Генерал Суровикин назначен командующим объединенной группировкой в зоне СВО
Фото: Администрация президента РФ

Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, — цитирует Конашенкова ТАСС.

До этого Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о сокращении украинских обстрелов по местным населенным пунктам после референдума.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

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