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Вдоль границы Луганской народной республики (ЛНР) сконцентрировано до 40 тысяч военных ВСУ. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

— Там, где происходят попытки прорыва, сконцентрировано большое количество военной силы, живой силы, техники со стороны Украины, — сказал он.

ВСУ сосредоточены на харьковском направлении и той части ЛНР, которая относится к Донецкой народной республике со стороны Северска, Красного Лимана и примыкает к Кременскому району, сказал Мирошник в эфире «Соловьев Live».

До этого сообщалось, что союзные силы в результате наступления полностью освободили населенный пункт Зайцево в ДНР. Уточняется, что Зайцево располагается на Артемовском направлении.

Союзным силам также удалось уничтожить свыше 120 солдат ВСУ, которые были в составе 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад.

7 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана все еще затруднительная, однако линия фронта стабилизируется. По его словам, она выстраивается около Кременной.