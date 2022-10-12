Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кадыров: Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно

Евгений Белоусов
В мире
Кадыров: Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно
Фото: vk/ramzan

Под руководством нового командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина специальная военная операция на Украине завершится удачно. Такое мнение высказал во вторник, 11 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, — заявил он.

Кадыров также поздравил Суровикина с днем рождения. Глава Чечни пожелал новому командующему счастья и благополучия.

До этого Суровикина с днем рождения поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал это по телефону.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

После этого Рамзан Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне проведения спецоперации в лучшую сторону.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.

Рамзан Кадыров Спецоперации Армия Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте