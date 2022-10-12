Кадыров: Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно

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Под руководством нового командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина специальная военная операция на Украине завершится удачно. Такое мнение высказал во вторник, 11 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, — заявил он.

Кадыров также поздравил Суровикина с днем рождения. Глава Чечни пожелал новому командующему счастья и благополучия.

До этого Суровикина с днем рождения поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал это по телефону.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

После этого Рамзан Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне проведения спецоперации в лучшую сторону.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.