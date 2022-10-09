Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне СВО в лучшую сторону

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Генерал армии Сергей Суровикин, назначенный министром обороны Сергеем Шойгу на должность командующего Объединенной группировки войск в районе проведения спецоперации, исправит ситуацию в зоне СВО в лучшую сторону. Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Объединенная группировка войск теперь в надежных руках. Уверен, Сергей Суровикин в лучшую сторону исправит ситуацию в зоне СВО. Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии.

По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов. При этом с января по апрель 2019 года он вновь занимал пост командующего группировкой войск ВС России в Сирии.