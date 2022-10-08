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Биография нового командующего объединенной группировкой в зоне СВО Суровикина

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Биография нового командующего объединенной группировкой в зоне СВО Суровикина
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции. «Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой.

Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе.

После этого он проходил службу в должности командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты во 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.

В 1995 году с отличием окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. После академии служил в Таджикистане командиром мотострелкового батальона, а затем — начальником штаба 92-го мотострелкового полка, начальником штаба и командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка, начальником штаба 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии.

При этом в 2002-м Суровикин окончил с отличием Военную академию Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. С ноября 2008 года по январь 2010 года — начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России.

В 2012 году руководил рабочей группой Минобороны России по созданию военной полиции с дальнейшей перспективой назначения на пост начальника Главного управления военной полиции. По результатам работы он создал кадровый корпус новой структуры и вошел в рейтинг Самых авторитетных людей России 2012 года по версии ВЦИОМ.

В октябре 2013 года Суровикин был назначен командующим войсками Восточного военного округа. При этом 12 декабря 2013 года ему было присвоено воинское звание «генерал-полковник».

С марта по декабрь 2017 года — командующий группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром военных формирований террористов.

Указом президента России Владимира Путина от 31 октября 2017 года Суровикин был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Кроме того, в декабре 2017 года глава государства вручил Суровикину Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

При этом с января по апрель 2019 года он вновь занимал пост командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии. В августе 2021 года указом президента Суровикин получил воинское звание генерал армии.

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