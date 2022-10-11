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Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения

Георгий Соланович
Общество
Путин по телефону поздравил Суровикина с днем рождения
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил командующего группировкой ВС РФ в зоне спецоперации Сергея Суровикина с днем рождения. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Президент поздравил его по телефону, — передает слова Пескова РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

После этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Суровикин исправит ситуацию в зоне проведения спецоперации в лучшую сторону.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов. При этом с января по апрель 2019 года он вновь занимал пост командующего группировкой войск ВС России в Сирии.

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