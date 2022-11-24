Зеленский пригласил экспертов ООН приехать на объекты критической инфраструктуры Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН приехать на объекты критически важной инфраструктуры в стране для оценки их состояния. Об этом он сказал в четверг, 24 ноября, выступая по видеосвязи на срочном заседании Совбеза ООН по Украине.

— Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их состояние, — сообщил украинский лидер, передает ТАСС.

23 ноября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что срочное заседание Совета безопасности ООН по Украине по запросу Киева начнется в 00:00 по московскому времени. Кроме того, заявлено онлайн-участие президента Украины Владимира Зеленского. Он заметил, что это нарушает правила процедуры Совбеза.

На всей территории Украины в этот день была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.