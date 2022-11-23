Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на полночь

Евгений Белоусов
В мире
Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на полночь
Фото: МИД РФ

Срочное заседание Совета безопасности ООН по Украине по запросу Киева пройдет в 00:00 по московскому времени. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Таким образом, киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днем Благодарения. Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня, — заявил он.

По словам Полянского, инициатором срочного заседания вступил Киев. Кроме того, заявлено онлайн-участие президента Украины Владимира Зеленского. Это нарушает правила процедуры Совбеза, заметил Полянский в своем Telegram-канале.

На всей территории Украины в этот день была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Украина ООН Дипломатия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения