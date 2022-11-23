Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на полночь

Фото: МИД РФ

Срочное заседание Совета безопасности ООН по Украине по запросу Киева пройдет в 00:00 по московскому времени. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— Таким образом, киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днем Благодарения. Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня, — заявил он.

По словам Полянского, инициатором срочного заседания вступил Киев. Кроме того, заявлено онлайн-участие президента Украины Владимира Зеленского. Это нарушает правила процедуры Совбеза, заметил Полянский в своем Telegram-канале.

На всей территории Украины в этот день была объявлена воздушная тревога. По данным местных СМИ, Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения. Областной центр Волынской области — город Луцк — тоже частично обесточен.

Также появилась информация о взрывах в Киеве. По словам мэра города Виталия Кличко, был уничтожен объект инфраструктуры, на левом берегу украинской столицы начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.